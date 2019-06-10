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06. 10. 2019

Октоберфест поставил новый пьяный рекорд

 
В Германии закончился ежегодный пивной фестиваль Октоберфест, на котором появился новый рекорд — количество пьяных посетителей на электросамокатах, сообщает DW.
 
За две недели фестиваля полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в пьяном состоянии, из которых 414 передвигались на электросамокатах.
 
Всего во время Октоберфеста в этом году было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, съедено 124 вола и 29 ягнят. За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей.
 
На Октоберфесте потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков, 115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.
 
Напомним, что 186-й фестиваль пива Октоберфест открылся в Мюнхене 21 сентября. Самый масштабный народный праздник в мире открыли мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
 

Источник: korrespondent.net
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