В Черкассах на гонках автомобиль съехал с трассы и сбил зрителя

В Черкассах во время гонки Timeattac водитель не справился с управлением, съехал с трассы и сбил зрителя, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

31-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Предполагаемая причина аварии - скользкий асфальт. Некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо. Напомним, что в ночь на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил три других автомобиля и сбил двоих людей.

Источник: korrespondent.net