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06. 10. 2019

В Черкассах на гонках автомобиль съехал с трассы и сбил зрителя

 
В Черкассах во время гонки Timeattac водитель не справился с управлением, съехал с трассы и сбил зрителя, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.
 
31-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.
 
Предполагаемая причина аварии - скользкий асфальт. Некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.
 
Напомним, что в ночь на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил три других автомобиля и сбил двоих людей.
 
 

Источник: korrespondent.net
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