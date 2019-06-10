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06. 10. 2019

Трамп спорил с Мэй о причастности России к химатаке в Солсбери - СМИ

 
Президент США Дональд Трамп летом 2018 года во время напряженного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй отрицал, что Россия стоит за попыткой убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сообщает Washington Post.
 
Несмотря на вывод Британии, что российский режим стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом году, президент США, по данным издания, потратил 10 минут, выражая сомнения в причастности России.
 
Трамп "поучал" тогдашнего премьера Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО, а затем начал отрицать причастность России к делу Скрипаля, отметил источник.
 
"Почти 10 минут разговора Мэй говорила, что это очень вероятно, а он говорил, что он не уверен", - сказало лицо, проинформировавшее о разговоре.
 
Напомним, что в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. 

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес.

Женщина скончалась в больнице, а мужчина пришел в себя. 

Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

 
 

Источник: korrespondent.net
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