20 бутылок на одни шорты: Как производят одежду из пластика

Южноафриканская компания GiLo Lifestyle превращает выброшенные на пляжах пластиковые бутылки в шорты, сообщает издание Business Insider.

Основанная в Кейптауне торговая марка одежды GiLo Lifestyle сделала экологическую этику частью позиционирования своего бренда. Они берут выброшенные пластиковые бутылки с пляжей по всему миру и превращают их в мужские шорты.

На изготовление одной пары шорт уходит почти 20 пластиковых бутылок.

Шорты получаются водоотталкивающие и быстросохнущие, без швов там, где ткань прилегает к внутренней поверхности бедра.

Бутылки поставляются в основном из Индии, Пакистана, Китая, Малайзии и Таиланда. Там находятся одни из крупнейших в мире полигонов для захоронения пластиковых отходов. Пластиковые бутылки очищаются от крышек, этикеток и загрязнений. Затем пластик перерабатывается в хлопья и снова промывается, чтобы убедиться, что ничего не осталось, кроме 100% RPET (переработанного полиэтилентерефталата). Чистые хлопья превращаются в маленькие гранулы переработанного пластика. Затем гранулы растягивают и превращают в пряжу, из которой делают ткань. Для того, чтобы ткань тянулась, в нее добавляют 8% спандекса. Напомним, что морские биологи в течение шести лет изучали масштабы проблемы экологии, уровень микропластика в Средиземном море повышается с каждым годом.

Источник: korrespondent.net