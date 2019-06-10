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06. 10. 2019

20 бутылок на одни шорты: Как производят одежду из пластика

 
Южноафриканская компания GiLo Lifestyle превращает выброшенные на пляжах пластиковые бутылки в шорты, сообщает издание Business Insider.
 
Основанная в Кейптауне торговая марка одежды GiLo Lifestyle сделала экологическую этику частью позиционирования своего бренда. Они берут выброшенные пластиковые бутылки с пляжей по всему миру и превращают их в мужские шорты.
 
На изготовление одной пары шорт уходит почти 20 пластиковых бутылок.
 
Шорты получаются водоотталкивающие и быстросохнущие, без швов там, где ткань прилегает к внутренней поверхности бедра.
 
 
Бутылки поставляются в основном из Индии, Пакистана, Китая, Малайзии и Таиланда. Там находятся одни из крупнейших в мире полигонов для захоронения пластиковых отходов. Пластиковые бутылки очищаются от крышек, этикеток и загрязнений.
 
Затем пластик перерабатывается в хлопья и снова промывается, чтобы убедиться, что ничего не осталось, кроме 100% RPET (переработанного полиэтилентерефталата). Чистые хлопья превращаются в маленькие гранулы переработанного пластика. Затем гранулы растягивают и превращают в пряжу, из которой делают ткань. Для того, чтобы ткань тянулась, в нее добавляют 8% спандекса.
 
Напомним, что морские биологи в течение шести лет изучали масштабы проблемы экологии, уровень микропластика в Средиземном море повышается с каждым годом.
 

Источник: korrespondent.net
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