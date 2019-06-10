Лента RSS
Подписаться на ленту
07 октября 2019, понедельник, 00:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
06. 10. 2019

Премьер Дании рассмешила парламент историей о верблюде

 
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента заставило депутатов едва не плакать со смеха, сообщает Denmarks Radio.
 
Фредериксен зачитывала доклад о выкупе датским правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, но у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, правительство купило и его тоже.
 
Рассказывая эту историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал смеяться весь зал.
 
 
Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животные, "несмотря на то, что его зовут Али".
 
Успокоившись, парламентарии вернулись к обсуждению других тем.
 
Напомним, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они курят и едят в сессионном зале. "Зал Верховной Рады - это не столовая. Это не место курения, в том числе IQOS. Я не видел в зале таблички IQOS Friendly. Так же в зале Верховной Рады не надо удовлетворять другие физиологические потребности", - обратился к нардепам Разумков. Просьбу Разумкова депутаты встретили смехом и аплодисментами. При этом спикер не уточнил, к кому именно он адресовал свое замечание.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.