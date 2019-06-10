Премьер Дании рассмешила парламент историей о верблюде

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента заставило депутатов едва не плакать со смеха, сообщает Denmarks Radio.

Фредериксен зачитывала доклад о выкупе датским правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, но у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, правительство купило и его тоже.

Рассказывая эту историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал смеяться весь зал.

Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животные, "несмотря на то, что его зовут Али".

Успокоившись, парламентарии вернулись к обсуждению других тем.

Напомним, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они курят и едят в сессионном зале. "Зал Верховной Рады - это не столовая. Это не место курения, в том числе IQOS. Я не видел в зале таблички IQOS Friendly. Так же в зале Верховной Рады не надо удовлетворять другие физиологические потребности", - обратился к нардепам Разумков. Просьбу Разумкова депутаты встретили смехом и аплодисментами. При этом спикер не уточнил, к кому именно он адресовал свое замечание.