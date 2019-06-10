Хороший ремень полезен для ребенка – Лукашенко



Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей, сообщается на сайте президента.



Белорусский лидер признал, что не является сторонником наказаний для детей, однако отметил, что иногда этого не удается избежать.



"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка", – заявил Лукашенко.



Он также рассказал, что его старший сын Виктор Лукашенко в детстве "получал ремнем", а средний – Дмитрий – увидев это, "вел себя спокойнее". Президент Беларуси добавил, что никогда не наказывал младшего пятнадцатилетнего сына, поскольку тот "этого не заслуживал".



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Напомним, в августе Лукашенко на своем приусадебном участке собирал арбузы, а помогали ему молодые девушки.

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Источник: korrespondent.net