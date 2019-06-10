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06. 10. 2019

Более 100 человек погибли в ходе протестов в Ираке


В ходе массовых протестных акций в Ираке погибли 104 человека, еще шесть тысяч получили ранения, сообщает INA в воскресенье, 6 октября.

По данным МВД Ирака, среди жертв восемь сотрудников полиции, остальные 96 человек были демонстрантами. Двое сотрудников правоохранительных органов и два участника протестов были убиты неизвестными стрелками.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов.

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Источник: korrespondent.net
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