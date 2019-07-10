Жену Трампа уличили во лжи о знании иностранных языков



Американский лингвист Джон Аравосис проанализировал имеющиеся записи публичных выступлений супруги президента США Меланьи Трамп и заметил, что чаще всего она изъясняется на английском и родном словенском, в то время, как первая леди утверждала, что свободна владеет немецким, итальянским и французским, пишет Daily Express.

"На саммите G7 Мелания Трамп воспользовалась услугами переводчика во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. А во время визита в детскую больницу в Италии она лишь поздоровалась с пациентами на итальянском, причем, допустив грубые ошибки, а затем перешла на английский", – пишет издание.

Напомним, в июле Мелания Трамп пришла на военный парад в честь Дня независимости США без нижнего белья. В сентябре первая леди США попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

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Источник: korrespondent.net