Трамп обвинил семью Байдена в подкупе



Президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена и его членов его семьи в вымогательстве, и сейчас они "откупаются от обвинений".

"Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден - ред.) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group - ред.), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером", - отметил американский лидер.

Трамп также выразил сомнение в том, что ему придется конкурировать на выборах президента в 2010 году с Байденом.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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Источник: korrespondent.net