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07. 10. 2019

Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, сообщили в администрации турецкого лидера.
 
В ходе переговоров политики обсудили двустороннюю повестку дня, а также обменялись мнениями относительно зоны безопасности, которую планируется создать на востоке Евфрата.
 
Кроме того, лидеры двух стран договорились в ноябре текущего года провести встречу в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

Позже Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат.

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Источник: korrespondent.net
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