На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция



Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье, 6 октября, принесли победу оппозиционным партиям, сообщает Интерфакс.

Так, партия Самоопределение Альбина Курти получила 25,9% голосов, а Демократическая лига Косова - 25,2%.

Демократическая партия Косово, находившаяся у власти с 2007 года, получила 21,35% и признала поражение.

Пока что подсчитаны примерно 75% бюллетеней.

Напомним, досрочные выборы проходят в связи с отставкой премьера Рамуша Харадиная в июле. Он покинул свой пост после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге.



Признание Косово отозвала еще одна страна

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

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Источник: korrespondent.net