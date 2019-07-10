КНДР назвала условия возобновления переговоров со США



Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от США, передает Reuters.

Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".

"Мы не намерены проводить такие отвратительные переговоры, которые произошли на этот раз (в Швеции - ред.) до того, как США предпримут существенный шаг для полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении КНДР", - заявили в МИД Северной Кореи.

Напомним, переговоры на рабочем уровне между посланниками США и Северной Кореи были прерваны 5 октября. Госдепартамент США заявил, что принял приглашение Швеции вернуться для дальнейших обсуждений с Пхеньяном через две недели.

Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у США только до конца года, чтобы изменить курс.

"Мы не намерены проводить такие отвратительные переговоры, которые ... произошли на этот раз (в Швеции) до того, как США предпримут существенный шаг для полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении КНДР", - заявили в МИД Северной Кореи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net