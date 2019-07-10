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07. 10. 2019

Итальянец прятал конопляную ферму за стеной в ванной

На острове Сардиния в Италии полиция нашла ферму с коноплей площадью более 500 квадратных метров, вход которой был замаскирован в кафельной стене ванной комнаты. Об этом сообщает Complex в понедельник, 7 октября.

Известно, что теплицу соорудил 30-летний житель Италии, а наркотики он нелегально продавал за границу. Правоохранители арестовали подозреваемого. Кроме этого, у него обнаружили огнестрельное оружие, а более 500 кустов полицейские отправили на экспертизу.

Напомни, что ранее наркоторговцы спасли тонущих полицейских во время погони в Испании. После спасения копы все же арестовала торговцев марихуаной.

Также сообщалось, что наркоторговцы дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Их корабль перевернулся, когда его накрыло волной. Три мужчины выжили, держась на плаву, благодаря герметичным пакетам с тонной кокаина.

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Источник: korrespondent.net
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