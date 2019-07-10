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07. 10. 2019

Через месяц после урагана Дориан на Багамах под завалами нашли живого щенка

На Багамских островах спустя месяц после урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку. Об этом сообщили волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, передает CNN в понедельник, 7 октября.

Щенка нашли в минувшую пятницу, он лежал под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором. По словам пресс-секретаря организации Чейза Скотта, животное почти раздавило на смерть после обвала дома.

Когда спасатели достали собаку, она была ужасно худой и не могла ходить. Однолетнее животное выжило только на дождевой воде. Хотя пес был в ужасном состоянии, но поприветствовал своих спасателей маханием хвоста.

Волонтеры уже назвали спасенного Чудом. Они обещают оказать животному медицинскую и эмоциональную поддержку и надеются на полное его выздоровление. Если владельцы Чуда не найдутся, то собаку отдадут в хорошие руки.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде.

Известно, что страховые компании оценивают возможный ущерб от урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net
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