Под Одессой ограбили гражданку Китая на 500 тысяч – СМИ

В поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области ограбили гражданку Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что трое неустановленных мужчин напали на женщину на территории торгового центра.

Женщине 1988 года рождения злоумышленники нанесли удар по голове металлическим прутом, после чего забрали у нее сумку с деньгами на сумму около 500 тысяч гривен и бежали с награбленным, – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о грабеже (ст.186 УК Украины).

Ранее в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину возле обменного пункта. Они украли $50 тысяч, ноутбук и телефон.

Также сообщалось, что в Черкасской области полицейские задержали злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на семью предпринимателей из Монастырища и отобрал полмиллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net