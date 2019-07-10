Лента RSS
Подписаться на ленту
07 октября 2019, понедельник, 10:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
07. 10. 2019

Под Одессой ограбили гражданку Китая на 500 тысяч – СМИ

В поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области ограбили гражданку Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что трое неустановленных мужчин напали на женщину на территории торгового центра.

Женщине 1988 года рождения злоумышленники нанесли удар по голове металлическим прутом, после чего забрали у нее сумку с деньгами на сумму около 500 тысяч гривен и бежали с награбленным, – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о грабеже (ст.186 УК Украины).

Ранее в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину возле обменного пункта. Они украли $50 тысяч, ноутбук и телефон.

Также сообщалось, что в Черкасской области полицейские задержали злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на семью предпринимателей из Монастырища и отобрал полмиллиона гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.