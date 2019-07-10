В Житомирской области полицейский наладил сбыт наркотиков – ГБР

Следователи ГБР задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности управления Нацполиции в Житомирской области по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель наладил схему по распространению наркотикой на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Следователи ГБР задержали правоохранителя после сбыта очередной партии. Задержанному сообщено о подозрении по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 УК Украины). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее в Черновицкой области инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотиков. Он также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.

Также сообщалось, что в Киеве задержали поставщиков амфетамина военным. Изъятую партию наркотика оценили в 800 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net