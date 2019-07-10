В Минэкономики обозначили восемь целей

В рамках программы правительства на пять лет Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет реализовывать восемь стратегических целей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что за министерством закреплены стратегические цели и показатели, по которым будет измеряться эффективность от реализации выполненных задач.

Так, министерство планирует:

Сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев. Снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости работоспособного населения с 66% до 70%. Увеличение экспорта товаров и услуг в 2 раза. Повышение защиты права собственности авторов и изобретателей, в частности повышение уплаты роялти правообладателям в 1,5 - 2 раза. Увеличение рентабельности активов (RoA) госпредприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году, а также уменьшение доли государства в экономике до 5%. Уменьшение количества случаев пищевых отравлений и случаев токсикоинфекций до 30 в 1 млн населения. Уменьшение случаев ущерба потребителям от некачественных товаров и услуг до 50 в 1 млн потребителей. Уменьшение потерь от ограничений прав распоряжаться своей собственностью на 60%.

"Мы планируем структурно и последовательно изменить все, что ограничивает права и возможности украинцев. Защита права собственности, увеличения доходов украинских семей, развитие рынка труда и человеческого капитала - являются нашими первоочередным и стратегическими задачами", - отметил министр экономики Тимофей Милованов.

Верховная Рада в прошлую пятницу одобрила программу действий Кабмина до 2024 года.

На улучшение жизни нужно до 150 млрд - Гончарук

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net