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07. 10. 2019

В Минэкономики обозначили восемь целей

В рамках программы правительства на пять лет Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет реализовывать восемь стратегических целей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что за министерством закреплены стратегические цели и показатели, по которым будет измеряться эффективность от реализации выполненных задач.

Так, министерство планирует:

  1. Сокращение среднего срока поиска новой легальной работы с 3,6 до 2 месяцев.
  2. Снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости работоспособного населения с 66% до 70%.
  3. Увеличение экспорта товаров и услуг в 2 раза.
  4. Повышение защиты права собственности авторов и изобретателей, в частности повышение уплаты роялти правообладателям в 1,5 - 2 раза.
  5. Увеличение рентабельности активов (RoA) госпредприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году, а также уменьшение доли государства в экономике до 5%.
  6. Уменьшение количества случаев пищевых отравлений и случаев токсикоинфекций до 30 в 1 млн населения.
  7. Уменьшение случаев ущерба потребителям от некачественных товаров и услуг до 50 в 1 млн потребителей.
  8. Уменьшение потерь от ограничений прав распоряжаться своей собственностью на 60%.

"Мы планируем структурно и последовательно изменить все, что ограничивает права и возможности украинцев. Защита права собственности, увеличения доходов украинских семей, развитие рынка труда и человеческого капитала - являются нашими первоочередным и стратегическими задачами", - отметил министр экономики Тимофей Милованов.

Верховная Рада в прошлую пятницу одобрила программу действий Кабмина до 2024 года.

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Источник: korrespondent.net
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