Следователи Госбюро расследований задержали главу отдела одного из райуправлений налоговой службы во Львовской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды от бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 7 октября.

По предварительной информации, налоговик заставлял предпринимателя купить тысячу бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тысяча для дальнейшей реализации.

Кроме этого, он получил $300 взятки от того же предпринимателя за несоздание препятствий в его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции.

Задержали налоговика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Следователи ГБР проверяют причастность других должностных лиц ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области в указанной противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании налоговику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Cмотрите фотогалерею: Работник налоговой заставлял предпринимателя покупать нелегальный алкоголь

Напомним, что ранее на Одесчине начальник отдела полиции установил "дань" для подчиненных. Начальник отделения принуждал 12 своих подчиненных систематически платить так называемую "таксу" в тысячу гривень со смены.

Также сообщалось, что на Житомирской таможне обнаружена коррупционная схема по растаможке авто. На таможне работал центр, который проводил растаможку машин, почти в два раза занижая их оценочную стоимость.

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Источник: korrespondent.net