В Раде рассказали, что будет с делегацией в ПАСЕ

Украина примет решение по участию делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце этого или начале следующего года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко.

Он сообщил, что Украина сделала заявление относительно рассмотрения в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму.

"Мы сделали ряд заявлений по волнующим нас вопросам. Например, это рассмотрение в Венецианской комиссии вопроса о том, надо ли признавать полномочия делегатов, избранных в Крыму. Решение должно быть примерно в январе, посмотрим, каким оно будет", - заявил он.

Также Украина ожидает реакцию Франции относительно доклада о положении крымских татар в аннексированном Крыму.

"Мы посмотрим, насколько будут учитываться замечания предыдущей делегации, с которыми мы согласны, относительно доклада о положении крымских татар на оккупированном полуострове. Мы посмотрим на реакцию французского председательства на нашу просьбу, совместную с другими странами, о встрече для обсуждения ситуации в ПАСЕ", - сказал он.

Напомним, на прошлой неделе состоялась осення сессия ПАСЕ, в которой украинская делегация отказалась участвовать в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Польша.

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Источник: korrespondent.net