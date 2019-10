Тысяча экоактивистов перекрыли движение в центре Берлина

На площади Большая Звезда в Берлине, Германия, около тысячи активистов из движения Extinction Rebellion устроили акцию протеста в защиту климата. Об этом сообщает DW в понедельник, 7 октября.

Активисты собрались в районе правительственного квартала и далее пошли в сторону площади Большая Звезда, где перекрыли многополосное круговое движение. На площади находятся около тысячи человек, сообщает берлинская полиция к 06.00 утра по местному времени.

Акция проходит мирно, полицейские просят водителей быть внимательными и объезжать эту площадь.

Движение Extinction Rebellion, в частности, призывает немецкие власти объявить чрезвычайное климатическое положение и как можно скорее сократить выбросы диоксида углерода.

Активисты этого движения также устраивают мирные акции гражданского сопротивления в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах.

Ожидается, что некоторые протесты могут длиться не менее недели.

More Rebels arriving for the blockade at #Siegessäule! 💚✊🌍#BerlinBlockieren #AufstandOderAussterben#ExtinctionRebellion #ActNow #RebelForLife pic.twitter.com/xGJD4Rsl2w — Extinction Rebellion Berlin 🌍 (@XRBerlin) October 7, 2019

Напомним, что ранее в Италии миллион человек протестовали против изменений климата. В 160 городах Италии прошли массовые митинги в защиту климата. Их участниками были преимущественно дети и молодежь.

Также сообщалось, что в Новой Зеландии прошла масштабная климатическая забастовка. Акции прошли более, чем в 40 городах по всей стране. 11 тысяч граждан призвали правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию.

