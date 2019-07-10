На Киевщине мужчину обвинили в изнасиловании родной дочери

В Киевской области полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании дочери. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 7 октября.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от 16-летней жительницы города Тараща, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец. По вызову на домашний адрес прибыла следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. Местный житель находился дома, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дочь к тому времени уже забрали в местную районную больницу на обследование.

По признакам преступления открыто уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних (ч.3 ст.156 УК Украины). Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что преступления он не совершал. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Константиновке Донецкой области гражданин Молдовы жестоко убил 14-летнюю Ирину Лысенко. Мужчина склонил девочку к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.

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Источник: korrespondent.net