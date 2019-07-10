Pornhub опубликовал видео с нардепом Кивой

Популярный сайт взрослого видео Pornhub опубликовал ролик с народным депутатом Украины от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильей Кивой.

Видео на сайт Pornhub добавили с аккаунта под названием julia_pankratova. Именно такое имя у одесской модели, с которой переписывался Илья Кива в момент съемки журналистами.

Pornhub - кадр с видео

Ранее сообщалось, что нардеп вдохновил Супрун на пост о мастурбации.

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов за то, что они курят и едят в сессионном зале. Он также призвал депутатов "не удовлетворять другие физиологические потребности" в Раде.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал с неоднозначным видео Кивы из сессионного зала ВР.

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Источник: korrespondent.net