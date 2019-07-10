Полиция создаст спецподразделения по борьбе с домашним насилием

В полиции Украины запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua в понедельник, 7 октября.

По словам Клименко, еще в 2017 году в трех регионах был запущен пилотный проект под названием Полина - аббревиатура, сокращенная от "полиция против насилия".

Глава Нацполиции уверяет, что "результаты работы этих групп - впечатляющие", поэтому было принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины.

"С 2017 этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. Думаю, совсем скоро дадим старт Полине по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны", - рассказал Клименко.

По его мнению, "первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта".

Он сообщил, что одновременно с введением подразделений Полина, также планируется - ввести "общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек - в соответствии с уровнем насилия в семье".

"Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела", - объяснил Клименко.

Напомним, что в Украине 11 января 2019 года вступило в силу подавляющее большинство норм закона О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

Уже в апреле вынесли первый приговор по уголовной статье домашнее насилие - жителя Вознесенска арестовали на два месяца.

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Источник: korrespondent.net