Дело о нападении на журналистов на свадьбе сына Луценко закрыли

Прокуроры закрыли дело о препятствовании профессиональной деятельности журналистов Схем на свадьбе бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УДОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления", - сообщил он.

По словам журналиста, в течение двух лет адвокат пыталась получить фамилию следователя, писала соответствующие запросы и через суд пыталась получить информацию о ходе этого дела, но соответствующей информации не удалось получить.

Ткач добавил, что дело закрыл в мае подчиненный Луценко.

Как сообщалось, сотрудники УГО напали на журналистов на свадьбе сына Луценко.

Напомним, в центральном ЗАГСе Киева 9 сентября 2017 года женился старший сын Юрия Луценко – Александр.

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Источник: korrespondent.net