Сиамские близнецы, родившиеся в Черновцах, умерли

В областной детской клинической больнице в Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в местном роддоме №2. Об этом со ссылкой на информацию областного медучреждения сообщает УНИАН в понедельник, 7 октября.

По словам врачей, девочки умерли вечером в субботу, 5 октября. В больнице они находились три дня. После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым.

Также медики отметили, что мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода.

Напомним, что дети родились в Черновцах в ночь на 28 сентября. У них было две головы и одно тело. Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками.

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Источник: korrespondent.net