В Польше украинцев избили за украинский язык

Во Владыславово в Польше охрана ночного клуба избила двух братьев за украинский язык. Об этом сообщает издание Dziennik Baltycki в понедельник, 7 октября.

Инцидент произошел в августе, однако о нем стало известно только сейчас.

Украинцы официально работали в Польше и в один из выходных дней решили посетить ночной клуб. По словам очевидцев, молодые люди вели себя спокойно и культурно. Нападение произошло, когда они вышли покурить и начали говорить между собой на украинском языке.

Охранники заведения, услышав украинский язык, избили их, применив при этом слезоточивый газ. В результате драки один из пострадавших впал в кому на 18 дней. Врачи диагностировали у него травму головного мозга и частичную потерю памяти. Кроме того, у него до сих пор парализована одна сторона тела. Молодой человек не в состоянии разговаривать.

Сообщается, что нападавшим были предъявлены обвинения по факту нанесения телесных повреждений. Один из поляков был отправлен под арест на три месяца. Другой находится под наблюдением правоохранительных органов под подпиской о невыезде. Родственники пострадавшего организовали сбор средств на реабилитацию.

Напомним, что ранее консул сообщил, что число украинцев в Польше выросло впятеро. Гражданам Украины выдано почти 200 тысяч разрешений на жительство в Польше. Украинцы в этой стране преимущественно выполняют простую физическую работу.

Также Людмила Денисова заявила, что в Польше втрое выросло количество проявлений вражды к украинцам.

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Источник: korrespondent.net