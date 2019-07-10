"Слуга народа" Яременко: Капитуляция уже произошла

В так называемой формуле Штайнмайера, которую согласовала Украина, нет ничего, чего не было бы в уже подписанных минских соглашениях. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от Слуги народа Богдан Яременко в видеообращении, опубликованном в понедельник, 7 октября.

"Акции протеста. Я за. Правильно, это сложный вопрос и мнение общественности должно быть услышано ... Против чего я? Против нагнетания. "Нет капитуляции" - это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", = говорит нардеп.

Он заявил, что отказываться от мирных переговоров – очень опасная позиция, которая будет вести к изоляции Украины

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит", - заверил Яременко.

Ранее Яременко заявил, что если сейчас Украина откажется от формулы Штайнмайера, то будут определенные последствия, заявил Богдан Яременко.

Напомним, против формулы Штайнмайера выступил ряд облгосадминистраций и горсоветов по всей Украине.

В Киеве на выходных прошел массовый митинг против капитуляции, на который собрались более 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net