В Хмельницком задержали подрывника гранаты возле дома

Правоохранители в Хмельницком задержали мужчину, который взорвал боевую гранату возле двухэтажного жилого дома на улице Ефима Сицинского. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 7 октября.

Взрыв прогремел 6 октября около 21:00. Никто не пострадал. Заявитель описал подозреваемого, благодаря чему патрульным удалось задержать его недалеко от места совершения правонарушения. Взрывотехники в ходе обследования территории обнаружили воронку и осколки гранаты РГД-5.

Задержанным оказался 32-летний житель Хмельницкого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и изнасилование.

По предварительным данным, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенного с применением огнестрельного или холодного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины). Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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Ранее в Харькове полицейские задержали военнослужащего, который угрожал своей жене гранатой.

Также сообщалось, что на Прикарпатье во двор жилого дома бросили две гранаты. Эксперты выяснили, что взорвались две гранаты РГД-5. Никто не пострадал, но был поврежден фасад дома.

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Источник: korrespondent.net