Трамп о Сирии: Пора вернуть наших солдат домой

Президент США Дональд Трамп заявляе, что Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 7 октября, комментируя ситуацию в Сирии.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.
Напомним, 1 октября Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.
Накануне действия Турции прокомментировали в Пентагоне.
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Источник: korrespondent.net
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