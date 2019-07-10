На Харьковщине пытались вскрыть банкомат с помощью шариков

В Харьковской области злоумышленники пытались ограбить банкомат с помощью воздушных шариков. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Наталино в ночь на воскресенье.

В полицию обратился работник службы безопасности областного отделения одного из банков. Мужчина сообщил, что около 03:30 к установленному на фасаде магазина банкомату подъехали двое неизвестных на мопеде. В руках злоумышленники держали трубки и несколько надувных шаров. Несколько минут подельники производили какие-то действия возле банкомата, но в итоге уехали ни с чем. Уголовное производство открыто по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Харькове взорвали банкомат. От взрыва сильно пострадало также помещение, в котором он находился.

Перед этим в Харьковской области неизвестные также взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось.

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Источник: korrespondent.net