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07. 10. 2019

На Мендель написали заявление в полицию

Журналист Данил Яневский подал в Нацполицию заявление о совершении преступления пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель, которая, по мнению Яневского, препятствовала работе журналистов. Текст заявления невский опубликовал в Facebook.

Речь идет об инциденте, когда Мендель оттолкнула журналиста программы Схемы Сергея Андрушко.

Яневский убежден, что действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, "поскольку, применив физическое воздействие на журналиста, пресс-секретарь допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности".

Журналист также напомнил, что это не единичный "случай препятствования законной деятельности журналистов". Яневский, в частности, упомянул об инциденте с журналистом Радио Свобода Кристофером Миллером, которого также оттолкнула Мендель.

Напомним, у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

Позже она сообщила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента.

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Источник: korrespondent.net
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