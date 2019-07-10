По аварии Ан-12 рассматривают четыре версии

Правоохранители рассматривают четыре версии причин аварии самолета АН-12 вблизи аэропорта Львов. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал замначальника следственного управления Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко, сообщает УНН.
Ранее сообщалось о двх версиях аварийной посадки: ошибка пилота и нехватка горючего.
“Следствие рассматривает четыре версии. Ошибка пилота, ошибка команды - диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета. С самолета мы изъяли аварийный самописец, направили его на экспертизу. Окончательные причины падения самолета установит полиция”, - сообщил он.
Куменко отметил, что остановка самолета на дозаправку во Львове была запланированной.
Также сообщается, на этой неделе правоохранители планируют допросить трех пострадавших, которые сейчас находятся в больнице.
Напомним, 4 октября вблизит аэропорта Львов совершил аварийную посадку грузовой Ан-12. В результате аварии погибли пять из восьми находишихся на борту людей.
По данным медиков, состояние троих выживших стабильное: двое членов экипажа переведены в травматологическое отделение, один все еще остается в реанимации.
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Источник: korrespondent.net
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