Сеть троллит Богдана из-за скандального поста

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook скриншоты переписки о том, что участникам акции протеста на Майдане Незалежности якобы обещали заплатить по 100 грн за каждый час, проведенный на митинге против подписания в Минске представителями украинских властей "формулы Штайнмайера", чем спровоцировал новую волну мемон и фотожаб в соцсетях.
Пользователи сразу вспомнили легендарный спич бывшей первой леди Украины, Людмилы Янукович о "наколотых апельсинках", а также представили как, "озолотились" участники митинга.
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Напомним, против формулы Штайнмайера также выступили ряд облгосадминистраций и горсоветов по всей Украине. В Киеве прошел массовый митинг против капитуляции, на который собрались более 10 тысяч человек.
"Вова не тот план". Волна протестов в Украине
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Источник: korrespondent.net
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