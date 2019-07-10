Сеть троллит Богдана из-за скандального поста

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook скриншоты переписки о том, что участникам акции протеста на Майдане Незалежности якобы обещали заплатить по 100 грн за каждый час, проведенный на митинге против подписания в Минске представителями украинских властей "формулы Штайнмайера", чем спровоцировал новую волну мемон и фотожаб в соцсетях.

Пользователи сразу вспомнили легендарный спич бывшей первой леди Украины, Людмилы Янукович о "наколотых апельсинках", а также представили как, "озолотились" участники митинга.

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Напомним, против формулы Штайнмайера также выступили ряд облгосадминистраций и горсоветов по всей Украине. В Киеве прошел массовый митинг против капитуляции, на который собрались более 10 тысяч человек. "Вова не тот план". Волна протестов в Украине Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net