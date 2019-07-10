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07. 10. 2019

Сеть троллит Богдана из-за скандального поста

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook скриншоты переписки о том, что участникам акции протеста на Майдане Незалежности якобы обещали заплатить по 100 грн за каждый час, проведенный на митинге против подписания в Минске представителями украинских властей "формулы Штайнмайера", чем спровоцировал новую волну мемон и фотожаб в соцсетях.

Пользователи сразу вспомнили легендарный спич бывшей первой леди Украины, Людмилы Янукович о "наколотых апельсинках", а также представили как, "озолотились" участники митинга. 

Cмотрите фотогалерею: Сеть троллит Богдана из-за скандального поста

Напомним, против формулы Штайнмайера также выступили ряд облгосадминистраций и горсоветов по всей Украине. В Киеве прошел массовый митинг против капитуляции, на который собрались более 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net
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