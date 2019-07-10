Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Актер и комик Джим Керри опубликовал в сети карикатуру на недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Керри сообщил на личной странице в Twitter.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", - подписал он картинку.

Похоже, таким образом актер обыграл давление президента США на украинского коллегу, в котором того обвинили вскоре после обнародования стенограммы телефонного разговора.

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 октября 2019 г.

На картину Джим также поместил саркастическую фразу, которая является отсылкой к сюжету знаменитого романа о мафии Марио Пьюзо Крестный отец: "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Менее чем за сутки пост Керри собрал более 2 тыс. ретвитов и свыше 13 тыс. лайков.

Напомним, Джим Керри нарисовал ребенка, избиваемого Трампом. Рисунок голливудский актер опубликовал в Сети. За два дня он стал вирусным, набрав тысячи ретвитов.

Отметим, что одержимый живописью актер Джим Керри стал интернет-звездой.

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Источник: korrespondent.net