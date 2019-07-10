Суд арестовал Пашинского

Печерский районный суд Киева в понедельник, 7 октября, отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин, сообщает РБК-Украина.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей Государственного бюро расследований, которые просили суд отправить Пашинского под стражу без права внесения залога.

Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

Напомним, 4 октября ГБР сообщило о вручении подозрения Пашинскому по "делу Химикуса". Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, тогда Сергей Пашинский заявил о нападении на него в Киевской области, во время которого он применил оружие.

Пострадавший во время стычки Вячеслав Химикус рассказал, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

В августе 2017 года стало известно, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело против Пашинского. В ГПУ пришли к выводу, что нардеп действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. А Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.

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Источник: korrespondent.net