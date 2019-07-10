Белый дом подтвердил завершение операции в Сирии

Белый дом официально подтвердил вывод вооруженных сил США из северного региона Сирии и возложение ответственности на Турцию за удерживание захваченных боевиков ИГИЛ в этом регионе. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном администрацией президента Трампа после его разговора в понедельник, 7 октября, с президентом Турции Эрдоганом, сообщает Укринформ.

"Турция вскоре будет продвигать свою давно спланированную операцию в северной Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не будут поддерживать и не будут привлекаться к этой операции, и силы США, победив территориальный "Халифат ИГИЛ", больше не будут находиться в непосредственной близости", - подчеркивается в официальном заявлении.

При этом в Белом доме подчеркнули, что требовали от Франции, Германии и других европейских стран, откуда много захваченных наемников воевали на стороне ИГИЛ, вернуть их обратно, в страну происхождения. Однако в европейских странах ответили отказом, уточнили в администрации Трампа.

Как подчеркнули в Белом доме, США не будут содержать захваченных боевиков, поскольку это может дорого стоить американским плательщикам налогов.

"Теперь Турция несет ответственность за всех боевиков ИГИЛ в этом регионе, захваченных в течение последних двух лет после поражения территориального "Халифата", нанесённого Соединенными Штатами", - заметили в администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал американский лидер в своем Twitter.

Он добавил, что Турция вместе с Европой и другими странами должна обратить внимание на роль США в борьбе с группировкой "Исламское государство", и отметил, что Вашингтон сделал в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать". "Пришла пора другим силам в регионе защищать свою территорию", - заключил президент США.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Напомним, 1 октября Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net