В космосе впервые в истории вырастили кусок мяса

Ученые смогли успешно вырастить кусок мяса в космосе. И это произошло впервые. Компания из Израиля под названием Aleph Farms, которая специализируется на пищевых технологиях, успешно завершила соответствующий эксперимент на МКС, то есть на высоте 339 километров от каких-либо природных ресурсов. Об этом пишет The Guardian, добавляя, что образцы телячьих клеток были собраны на Земле, а затем доставлены на МКС.

Там с помощью биологической печати из них вырастили небольшие мышечные ткани. В общем весь эксперимент повторяет естественный процесс регенерации мышечных тканей внутри тела коровы.

Эксперимент начался 26 сентября в российской части МКС. Во время него мышечные ткани строились с помощью специального 3D-принтера в условиях микрогравитации. В будущем технология может быть использована для изготовления мяса для людей, которые живут на космической станции.

Накануне ученые создали 3D-карту Луны. Также сообщалось, что обнаружены новые звезды с "рукотворными мегаструктурами".

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Источник: korrespondent.net