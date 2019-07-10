Уже произошла. Что означает капитуляция

В Украине прошли акции протестов против подписания формулы Штайнмайера, под лозунгом "Нет капитуляции". Официально представители властей никак не прокомментировали воскресные выступления, однако глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что они проплачены редыдущим президентом Петром Порошенко.

Президент Владимир Зеленский ранее заверял, что принятие формулы Штаймайера не является капитуляцией. В партии Слуга народа, комментируя протесты на Майдане и Банковой, объяснили, что капитуляция уже произошла - с подписанием минских соглашений. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что такое капитуляция

После воскресной акции Нет капитуляции на Майдане Незалежности и Под офисом президента, украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция. По данным Google Trends, запрос "капітуляція це" за несколько часов стал сверхпопулярным. Русскоязычный запрос "что такое капитуляция" также вырос.

Капитуляция в международном праве - это соглашение о прекращении вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил одного из воюющих государств.

Митинги против подписания Киевом этого документа продолжались всю неделю. Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя протесты, заявил, что "слышит протестующих" и уважает право граждан на протест.

"Я слышу вас и, поверьте, я никогда не предам Украину. В то же время я очень прошу всех подойти к ситуации взвешенно и спокойно и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц, которые очень хотят использовать вас", - сказал Зеленский.

Власти говорят, что приняли формулу Штайнмайера, поскольку выполняют минские соглашения. При этом, как сказал нардеп от Слуги народа Богдан Яременко, если капитуляция и была - то с подписанием минских соглашений.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит", - заверил Яременко.

Он также сказал, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации формулы Штайнмайера по Донбассу.

"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, в свою очередь заявил, что сама по себе формула Ш. ничего не значит.

"Я хочу вам сказать, что формула Штайнмайера сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что "пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате".

Тем временем, разведение сил в Золотом и Петровском, которое должно было начаться 7 октября по соглашению, принятому вместе с формулой Штайнмайера, отложили.

"К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов", - отметил Пристайко.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что минские соглашения можно считать капитуляцией, только если начать их выполнять.

"Их нельзя было выполнить, не нарушив суверенитет Украины, и никто их не выполнял. И их нельзя отвергнуть, потому что тогда Россия выйдет из-под санкций. Они были так сформулированы, что позволили их саботировать. У нас всегда был железный аргумент - Россия не выполняет условия по безопасности", - объясняет он.

Эксперт не согласен с тем, что Украина капитулировала при предыдущей власти. По его словам, таким заявлением у Зеленского хотят "оправдать свою будущую капитуляцию".

"Их никто не заставляет капитулировать. Они могут продолжать отстаивать украинский суверенитет. И требовать полное выполнение Россией условий по безопасности. Россия их никогда не выполнит. И статус-кво будет сохранен. Но да, тогда никто не закончит войну быстро. Но может этот "кто-то" наконец поймет, что быстро закончить войну, которую начал Путин, может только Путин", - считает Фурса.

Украинский суверенитет требует, чтобы Донбасс возвращался в Украину только на украинских условиях, но это сейчас невозможно, говрит эксперт.

Почему формула Штайнмайера вызывает вопросы

Формулой Штайнмайера называется комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе, предполагающий, что Украина предоставит особый статус самопровозглашенным "ЛДНР" после того, как на их территории пройдут местные выборы, признанные ОБСЕ.

Она разрабатывалсь как "дорожная карта" выполнения минских договоренностей, подписаных пять лет назад.

В первоначальном варианте, который предлагал Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент министра иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ, Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска.

Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Предыдущая власть отказалась подписывать, говоря о приоритетной необходимости устойчивого прекращения огня и установления международного контроля на границе с РФ.

В варианте формулы Штайнмайера, который принял Зеленский, говорится, что сначала выборы, а потом закон об особом статусе Донбасса.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, эта "формула" является уступкой и компромиссом по сравнению с первоначально одобренным Совбезом ООН текстом минских соглашений.

Однако у многих как украинских, так и иностранных экспертов, осталось много вопросов касательно формулировок в принятом документе.

В частности, что будет, если ОБСЕ не признает выборы; какой пункт перовочередный - контроль на границе или выборы; как будет проходить "вывод посторонних войск".

Противники формулы Штайнмайера заявляют, что "она писалась в Кремле" и является угрозой независимости и территориальной целостности Украины. Но так считают не только протестующие и Порошенко.

Бывший представитель в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный считает, что формула Ш. - это путь к войне, а не к миру.

"Речь не идет о решении блока безопасности, а речь идет о выборах, то есть о легитимизации сегодняшней власти на оккупированной территории", - считает Бессмертный.

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХ Михаил Гончар считает, что после согласия Киева на формулу Штайнмайера Россия переходит в роль миротворца, а Украину заставят сесть за стол переговоров с главарями "ЛДНР".

"Все идет по сценарию Москвы. Благодаря этой формуле она переходит в статус посредника, ведь об агрессии России уже не идет. Она теперь "миротворец", который помогает решить внутренний конфликт в Украине", - предполагает Гончар.

Эксперт Немецкого общества внешней политики Вильфрид Йильге считает, что Украина идет на односторонние уступки, поэтому на территории "ЛДНР" могут остаться структуры, которые могут нести угрозу безопасности и суверенитету. Подробно о мнении экспертов в материале Принятие формулы Штайнмайера Украиной. За и против.

Сам президент Германии отвергает критику своей "формулы" по Донбассу.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер, отметив, что их последовательность стоит обсуждать.

Штайнмайер отметил, что три года назад переговоры в нормандcком формате в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал Порошенко.

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Источник: korrespondent.net