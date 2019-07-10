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07. 10. 2019

В Арктике зафиксировали рекордный выброс метана

Рекордный выброс метана произошел в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщили российские ученые из Томского политеха (ТПУ), сообщает в понедельник, 7 октября, РИА Новости.

Ученые и ТПУ вместе с коллегами из других российских университетов изучали биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты.

На одном из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны, они увидели "ниточку" метана, поднимающуюся из глубины.

По словам руководителя экспедиции, профессора ТПУ и члена-корреспондента РАН Игорь Семилето, это самый мощный фонтан, который доводилось наблюдать - это в девять раз больше среднепланетарных значений. Ранее такого никто не регистрировал, отметили ученые.

Отмечается, что площадь газового фонтана составила четыре-пять квадратных метров.

"Пробу удалось взять даже без спецустройств: "кипящую" метаном воду можно было зачерпывать ведрами. Газ в сжатом виде увезли в нескольких баллонах", - отметили в ТПУ.

Позже российский промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире российских СМИ допустил, что к выбросам могло привести таяние вечной мерзлоты вследствие глобального потепления.

Напомним, крупнейшая в истории экспедиция отправилась в Арктику. Почти 600 ученых из 17 стран будут изучить изменения климата. 

Как сообщалось, после таяния ледников в Арктике обнаружили новые острова.

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Источник: korrespondent.net
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