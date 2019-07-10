Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 7 октября, в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил о четырех приоритетах украинского правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Так, в числе приоритетов украинского правительства - приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.
"В планах правительства на ближайшие пять лет восстановить 24 тысячи км дорог, построить пять морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.
В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.
Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, кто находился в плену в Российской Федерации.
Ранее Гончарук также представил свой план борьбы с бедностью. По его словам, власти будут тратить 30% от дополнительного роста ВВП на социальное обеспечение и 70% на развитие.
Также Гончарук представил свою программу действий, в которой пообещал $50 млрд инвестиций за пять лет.
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Источник: korrespondent.net
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