Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пригрозил пятому президенту Украины Петру Порошенко в том, что он следующий разделит участь экс-нардепа Сергея Пашинского, которого сегодня арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом Портнов в понедельник, 7 октября, написал на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов.

Как сообщалось, сегодня вечером суд арестовал Пашинского без права внесения залога.

Несколькими днями ранее Пашинский назвал объявленное ему подозрение "местью Портнова".

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Источник: korrespondent.net