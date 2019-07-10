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07. 10. 2019

Глава Укроборонпрома назначил новых заместителей

 
Генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус назначил трех новых заместителей. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба компании.
 
"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: Константин Бушуев − заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов − директор HR-департамента. Владимир Бируля − начальник управления коммуникаций", − говорится в сообщении.
 
 
Как отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facеbook, Пахомовов в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.
 
Он также напомнил, что Бируля до назначения руководил департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций Укрпошты, а Бушуев служил в АТО и был заместителем главы Нацполиции.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором Укроборонпрома.
 
В середине сентября глава госконцерна утвердил на должности замов по четырем ключевым направлениям деятельности Укроборонпрома Романа Бондаря, Надежду Бегун, Сергея Иванюту и Олега Яковенко.

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Источник: korrespondent.net
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