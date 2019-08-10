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08. 10. 2019

В США экстренно сел самолет United Airlines

 
Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Сан-Франциско − Амстердам, совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил телеканал CNN.
 
По данным представителя авиакомпании, во время полета изменились показатели давления в салоне самолета, после чего были выброшены кислородные маски.
 
На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.
 
Самолет в штатном режиме приземлился в аэропорту Мэна. В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси, откуда они позже вылетят в Амстердам.
 
В Португалии жестко сел американский Boeing
 
Ранее сообщалось, что возле Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12, который выполнял чартерный грузовой рейс. В результате происшествия погибли пять человек, трое выжили.
 
Правоохранители рассматривают четыре версии случившегося: ошибка пилота, ошибка команды - диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета.

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Источник: korrespondent.net
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