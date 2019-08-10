Китай и РФ рады, когда США увязают в войне − Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны постепенно завершать свои свои военные операции за рубежом. Об этом он заявил журналистам 7 октября, комментируя операцию Турции на северо-востоке Сирии, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, американские войска увязли на территории Сирии, что идет на пользу исключительно России и Китаю.

"Необходимо вернуть солдат с этих бесконечных войн. Мы не сражаемся, а действуем как полицейские силы, но мы же великая военная сила. <...> Только две страны разочарованы выводом войск − Россия и Китай, потому что им нравится, когда мы в чем-либо увязаем и тратим много денег вместо того, чтобы развивать наши вооруженные силы" − подчеркнул американский лидер.

Он также напомнил, что войска США присутствуют в Сирии уже много лет, хотя изначально предполагалось, что речь идет о краткосрочной задаче.

По словам американского лидера, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих. Он указал, что предупредил Анкару о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии.

"Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту (Турции Тайипу) Эрдогану: "Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами", − заявил Трамп.

Ранее стало известно, что ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Напомним, США, которые выступали союзниками SDF в борьбе против группировки "Исламское государство", в понедельник начали вывод военнослужащих и техники со своих баз на северо-востоке Сирии. Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. При этом он также подчеркнул, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного. Курды расценили эти действия как нарушение гарантий, которые были даны Вашингтоном.

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Источник: korrespondent.net