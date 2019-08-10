В Белом доме заявили, что США не выводят из Сирии все войска

Уход американских военных из зоны операции Турции на северо-востоке Сирии не означает, что США начали вывод своих войск из этой страны. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил журналистам представитель американской администрации высокого ранга, сообщает ТАСС.

"Вывод от 50 до 100 американских военных <...> не является началом официального вывода (войск) из Сирии", − отметил чиновник.

По его словам, в Вашингтоне стремятся к скорейшему возвращению американских военных на родину, однако "сейчас не время для подобных действий".

Представитель администрации указал, что 50 американских военнослужащих будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы.

При этом он подчеркнул, что США не поддерживает операцию Турции в северной Сирии.

Напомним, Белый дом официально подтвердил вывод вооруженных сил США из северного региона Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

В Вашингтоне подчеркнули, что американские власти не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска увязли на территории Сирии и это идет на пользу исключительно России и Китаю.

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Источник: korrespondent.net