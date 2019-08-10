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08. 10. 2019

Итальянский велосипедист погиб на финише гонки

 
Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 м от финиша на гонке Molino Dei Torti в Алессандрии. Об этом 7 октября сообщило издание La Gazetta dello Sport.
 
Отмечается, что  22-летний молодой человек ударился головой о бетонный парапет и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
В результате падения у него образовалась гематома, врачи удалили ее и ввели спортсмена в искусственную кому.
 
Несмотря на усилия медиков, Яннелли скончался, не приходя в сознание.
 
Велосипедист выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Прато. Его отец Карло Яннелли − вице-президент тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.
 
Ранее соощалось, что японский путешественник, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу.
 
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Источник: korrespondent.net
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