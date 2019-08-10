США вводят санкции против китайских организаций

Министерство торговли США внесет 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 октября.

Отмечается, что указанные организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Ограничения будут касаться экспорта, реэкспорта американской продукции в отношении связанных с этими организациями объектов, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны − уйгурами, большинство которых исповедует ислам.

По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их подвергают политической пропаганде, против воли заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии.

В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

Напомним, в конце сентября власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая за преднамеренную транспортировку нефти вопреки санкциям США.