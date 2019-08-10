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08. 10. 2019

Трамп не беспокоится из-за второго информатора в деле по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не беспокоится из-за появления второго осведомителя из американских спецслужб в деле о состоявшемся 25 июля телефонном разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам 7 октября, сообщает ТАСС.

"Нисколько (не беспокоюсь), потому что разговор (с Зеленским) был отличным. Это все обман со стороны демократов, которые пытаются выиграть проигранные выборы 2016 года. Люди понимают, что это обман", − подчеркнул американский лидер.

При этом он вновь отметил, что в ходе разговора не оказывал никакого давления на собеседника.

Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net
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