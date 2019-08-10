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08. 10. 2019

Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине

 
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре Институт Маккейна в США из-за повышеного внимания СМИ к его деятельности. Об этом 7 октября сообщил Голос Америки.
 
"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", - говорится в заявлении Волкера.
 
Напомним, в последнее время внимание СМИ привлекла роль Волкера в деле о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют в Когрессе в рамках процедуры импичмента президента.
 
На фоне скандала из-за телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, Волкер подал в отставку в конце сентября.
 
В четверг, 3 октября, он почти десять часов давал показания конгрессменам за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.
 
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

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Источник: korrespondent.net
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