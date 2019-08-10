Трамп похвастался новейшим оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие. Об этом он сообщил во вторник, 7 октября, передает ТАСС.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

По его словам, в ближайшие недели американская сторона сможет продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Турция намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Позже Трамп заявил, что "пора вернуть наших солдат домой", и оставил курдов без многолетней поддержки США.

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Источник: korrespondent.net